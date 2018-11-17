Новости общества

04:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ученые из США назвали худший период в истории человечества

04:35, 17.11.2018
Ученые из США назвали худший период в истории человечества
Фото: pixabay.com

Американские ученые сообщили, что с 536 года нашей эры «начался один из самых страшных периодов» в истории человечества. Об этом сообщает Science.

В тот год на Европу, Ближний Восток и некоторые регионы Азии на полтора года опустился «загадочный туман». В связи с нехваткой света произошло резкое снижение среднегодовой температуры, что привело к катастрофически низкому урожаю и повсеместному голоду.

Затем в в 541 году пришла мировая эпидемия чумы, которая унесла жизни 125 млн человека на Востоке и в Европе, сообщает телеканал «360» со ссылкой на журнал Science.

Причиной бедствий ученые называют крупные извержения вулкана в Исландии. Они произошли в 536, 540 и 547 годах.

Ранее Китай впервые в истории вывел на орбиту первый в истории космический банк генов DSB-01.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты