Русский ипотечный банк перестал проводить переводы и платежи после критики в интернете

Московский Русский ипотечный банк (РИБ) приостановил операционную деятельность из-за потери большой части клиентов после критики в интернете.

«В последнее время банк столкнулся с волной негативных публикаций о банке в интернете, в том числе в социальных сетях, на различных форумах и анонимных Telegram-каналах. Это вызвало массовое снятие и вывод денежных средств клиентами банка»,— говорится в сообщении на сайте кредитной организации.



Для владельцев счетов, открытых в РИБе, недоступны операции в разделе «Платежи и переводы» на сайте, а также операции в мобильном приложении «РИБ-переводы».

Совет директоров и менеджмент Русского ипотечного банка вырабатывают меры по восстановлению работоспособности кредитной организации.



Русский ипотечный банк — участник системы обязательного страхования вкладов. По размеру активов он занимает 189-е место в России.

