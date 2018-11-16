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Происшествия

В Москве Maybach подрядчика парка «Зарядье» попал в смертельное ДТП с такси

17:23, 16.11.2018
В Москве Maybach подрядчика парка «Зарядье» попал в смертельное ДТП с такси
Фото: скриншот ren.tv

В Москве Maybach подрядчика парка «Зарядье» Дмитрия Регуша попал в смертельное ДТП с такси.

Инцидент произошел сегодня рано утром на Кутузовском проспекте, напротив дома № 48. В Maybach врезался автомобиль Hyundai Solaris, в салоне которого находились 45-летний таксист Андрей Доброшинский и 23-летняя пассажирка. За рулем Maybach был личный водитель Регуша, самого предпринимателя в салоне не было.

Таксист в результате ДТП погиб на месте, девушка госпитализирована с переломами. Личный водитель Регуша не пострадал, однако машина не подлежит восстановлению.

Источник News.ru сообщил, что ГИБДД рассматривает версию внезапного сердечного приступа у таксиста.

В сентябре после возвращения из Казани глава «Газпрома» Алексей Миллер попал в ДТП на Каширском шоссе. Сам Миллер не пострадал.

Происшествия
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