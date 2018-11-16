Новости спорта

17:58 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

На Международном турнире по борьбе на поясах в Казани разыграют путевки в хадж

16:49, 16.11.2018
На Международном турнире по борьбе на поясах в Казани разыграют путевки в хадж
Фото: mmpsrb.ru

Сегодня, 16 ноября, в Казани состоялось открытие Международного турнира по борьбе на поясах. Соревнования посвящены 200-летию со дня рождения татарского богослова Шигабутдина Марджани.

Бои пройдут в вольном стиле по семи весовым категориям, в формате матчевых встреч. Кроме татарстанской команды в соревнованиях примут участие спортсмены из постсоветского пространства, из Узбекистана, Казахстана и других стран.

Одним из организаторов турнира выступило Духовное управление мусульман РТ. Главным призом соревнований станет путевка в хадж, которая будет разыграна между представителями победившей команды.

Почетным гостем соревнований был приглашен олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев.

СпортОбщество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты