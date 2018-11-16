На Международном турнире по борьбе на поясах в Казани разыграют путевки в хадж

Сегодня, 16 ноября, в Казани состоялось открытие Международного турнира по борьбе на поясах. Соревнования посвящены 200-летию со дня рождения татарского богослова Шигабутдина Марджани.

Бои пройдут в вольном стиле по семи весовым категориям, в формате матчевых встреч. Кроме татарстанской команды в соревнованиях примут участие спортсмены из постсоветского пространства, из Узбекистана, Казахстана и других стран.



Одним из организаторов турнира выступило Духовное управление мусульман РТ. Главным призом соревнований станет путевка в хадж, которая будет разыграна между представителями победившей команды.

Почетным гостем соревнований был приглашен олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев.

