Активиста союза «Азатлык» арестовали за репост кельтского креста

Кировский районный суд Казани арестовал активиста союза татарской молодежи «Азатлык» Батырхана Агзамова на пять суток.

Суд признал активиста виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

В решении суда сказано, что в октябре Агзамов сделал репост публикации в социальной сети «Вконтакте», на которой, в частности, был размещен кельтский крест, используемый нацистами, сообщает "Ъ-Казань".

В «Азатлыке» не согласны с решением суда и намерены его обжаловать.

Ранее в Ставрополе студента арестовали за репост репортажа Ильи Варламова о музее Второй мировой войны. На одной из фотографий находился флаг гитлеровской Германии со свастикой.