В Кемеровской области детскую площадку разобрали через час после установки

В городе Междуреченске (Кемеровская область) рабочие установили детскую площадку, сфотографировали, а спустя час разобрали и увезли.

«Это просто нонсенс. Только в России такое может быть», — пожаловалась местная жительница на видео, которое появилось в одной из групп в соцсети «ВКонтакте».

Ролик с ответной реакцией главы города Владимира Чернова на инцидент с детской площадкой выложили на youtube-канале издания «ВашГород.ру». Мэр возмутился и заявил, чтобы «этой тупости больше никогда не было в жизни».



Прокуратура Междуреченска начала проверку. В ходе нее будет установлено, кем выполнялись работы по благоустройству, каким образом производилось финансирование, передает портал «ВашГород.ру».