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Происшествия

В многоэтажном доме в Уфе произошел хлопок газа

08:57, 02.11.2018
В многоэтажном доме в Уфе произошел хлопок газа
Фото: pixabay.com

В Уфе в многоэтажном доме по улице Первомайской вечером в четверг, 1 ноября, произошел хлопок газа.

По предварительном данным, в квартире в духовке не до конца был перекрыт газ. Когда хозяйка включила электрочайник, из-за искры произошел хлопок. Объем накопившегося газа был незначительным – пострадавших нет, имущество не повредилось.

На место были направлены газовые и аварийные службы города. В настоящее время приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, сообщили в мэрии.

Напомним, ранее на крыше самарского офисного центра взорвался газовый баллон.

Происшествия
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