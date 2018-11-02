В многоэтажном доме в Уфе произошел хлопок газа

В Уфе в многоэтажном доме по улице Первомайской вечером в четверг, 1 ноября, произошел хлопок газа.

По предварительном данным, в квартире в духовке не до конца был перекрыт газ. Когда хозяйка включила электрочайник, из-за искры произошел хлопок. Объем накопившегося газа был незначительным – пострадавших нет, имущество не повредилось.

На место были направлены газовые и аварийные службы города. В настоящее время приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, сообщили в мэрии.

Напомним, ранее на крыше самарского офисного центра взорвался газовый баллон.