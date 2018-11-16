Сотрудникам «Аэрофлота» запретили пользоваться смартфонами в офисах

Сотрудникам авиакомпании «Аэрофлот» запретили пользоваться смартфонами в офисе.

Изначально копия соответствующего приказа появилась в социальных сетях, затем информацию подтвердили в пресс-службе компании.

«Приказ подготовлен в рамках законодательства Российской Федерации, и его цель — обеспечение информационной безопасности компании с государственным участием. Последний случай вброса в информационное поле данного приказа, копия которого явно сделана с мобильного устройства, наглядно свидетельствует о правильности принятого решения» — цитирует сообщение пресс-службы «Аэрофлота» РБК.

В документе говорится о том, что работникам запрещено использовать телефоны и другие устройства, позволяющие вести фото-, аудио- и видеозапись «в рабочее время в офисных помещениях». При этом для ряда должностей, кому телефон необходим в служебных целях, будет сделано исключение.

Ранее сообщалось, что российским офицерам начали выдавать отечественные защищенные мобильные телефоны М-663С «Атлас». Устройство позволяет выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций РФ через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы.