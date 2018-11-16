Депутат Госдумы РФ предложил запретить есть попкорн в кинотеатрах

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, депутат ЛДПР Дмитрий Свищев предложил запретить есть попкорн во время просмотра фильмов в кинотеатрах.

«Надо, конечно, это прекратить. Пусть приходят, до сеанса кушают, отдыхают, но ходить там с едой, с подносами люди заходят, с таким бадьями — ведро пятилитровое попкорна — заходят и начинают там хрустеть, кидать это все», — заявил он Агентству городских новостей «Москва».



Он отметил, что в Советском Союзе в кинотеатрах не было возможности покупать попкорн, поэтому никто не хрустел.

Свищев также привел исследование, в котором говорится о том, что во время просмотра фильмов человек съедает больше, чем привык.

Ранее в Госдуме РФ предложили законодательно запретить продажу в школах газировки, чипсов и шоколадных батончиков. Кроме того, родителям рекомендуется давать системные знания по вопросам здорового питания.