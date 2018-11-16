Администрация Ижевска рассчитывает получить кредиты на 1 млрд рублей

Власти Ижевска намерены получить кредиты на общую сумму в 1 млрд рублей для финансирования дефицита бюджета и погашения ранее взятых займов. Соответствующее постановление за подписью главы города Олега Бекмеметьева опубликовано на официальном сайте столицы Удмуртии.

В документации к планируемым торгам говорится о намерении открыть три невозобновляемые кредитные линии — две на 300 млн рублей и одну на 400 млн рублей на год. Первоначальная ставка — 8,5%.

Ранее глава города сообщил, что Ижевск получит из республиканского бюджета дополнительную помощь, в том числе кредит на сумму 165 млн рублей.