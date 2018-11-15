Дефицит бюджета Ижевска к концу года достигнет 532 млн рублей

Депутаты гордумы Ижевска утвердили по итогам 2018 года дефицит бюджета города в сумме 532 млн рублей.

Ранее показатель дефицита составлял 367 млн рублей. По словам замглавы администрации Ижевска, начальника управления финансов города Павла Новгородцева, изменения связаны с тем, что в этом месяце республика предоставит столице льготный кредит на сумму 165 млн рублей.

В итоге бюджет Ижевска на текущий год выглядит так: доходы — 13,939 млрд рублей, расходы — 14,471 млрд рублей, передает Udm-Info.

Напомним, ранее стало известно, что Ижевск получит финансовую помощь из бюджета Удмуртии на содержание улично-дорожной сети и уборку снега. Столица республики может получить до 485 млн рублей.