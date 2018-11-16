Никита Филатов вернулся в «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» произвел обмен с московским «Спартаком». В уфимский клуб переходит нападающий Никита Филатов, в обратном направлении проследует форвард Артем Федоров, который в текущем сезоне провел за «юлаевцев» 16 матчей и набрал 2 (0+2) очка, при показателе полезности «-7».



Напомним, что 28-летний Филатов уже играл в Уфе в 2012-2014 годах. В текущем сезоне форвард в 15 матчах за «Спартак» набрал 8 очков (3+5) при показателе полезности +3.