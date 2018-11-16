Лидеров красных кхмеров в Камбодже признали виновными в геноциде спустя 40 лет

Бывший глава Демократической Кампучии Кхиеу Самфан (87 лет) и правая рука лидера режима Нуон Чеа по прозвищу «брат номер 2» (92 года) были признаны виновными в геноциде в Камбодже спустя почти 40 лет после падения жестокого режима.



Речь идет о геноциде этнических вьетнамцев и мусульман. Жертвами террора стали около двух миллионов жителей, погибших от переутомления, голода и массовых казней.

Самфан и Чеа являются двумя самыми старшими живыми членами ультрамаоистской группы, которые захватили контроль над Камбоджей в 1975—1979 годах.

«События, охватываемые приговором, охватывают четыре года режима Пол-Пота и включают в себя обширные преступления против человечности», — пишет AP.

Ранее немецкий парламент признал геноцидом преступления против армян, произошедшие в Турции в 1915 году. Жертвами массовых убийств армян в Османской империи в 1915—1922 годах стали более 1,5 млн человек.