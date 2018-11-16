Коллектив ГК ТАИФ выражает глубокое соболезнование семье Шаймиевых

Коллектив Группы компаний ТАИФ выражает глубокое соболезнование Первому Президенту Республики Татарстан, Государственному Советнику Республики Татарстан Шаймиеву Минтимеру Шариповичу, его родным и близким в связи со смертью самого дорогого и родного человека — супруги Сакины Шаймиевой:

«Искренне скорбим вместе с Вами, разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. Сакина Шакировна была удивительной женщиной: верный друг и соратник, скромная и честная, неутомимая труженица, посвятившая всю свою жизнь обучению, воспитанию детей и внуков, прекрасная жена, мама и бабушка, человек с открытой душой и добрым сердцем. Светлая память о Сакине Шакировне навсегда сохранится в наших сердцах».