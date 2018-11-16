Рособрнадзор лишил КНИТУ-КАИ аккредитации по шести специальностям

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) лишил КНИТУ-КАИ аккредитации по шести направлениям подготовки профессионального образования.



Согласно документу от 14 ноября, университет не сможет выдавать документ государственного образца по двум специальностям бакалавриата – «Юриспруденция» и «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело», одной специальности в рамках магистратуры – «Экономика и управление» и трех направлениях в раках аспирантуры – «Экономика и управление», «История и археология» и «Философия, этика и религиоведение».

Кроме того, в филиалах университета в Альметьевске, Набережных Челнах, Зеленодольске, Лениногорске и Чистополе вуз потерял аккредитацию по программе бакалавриата «Экономика и управление».

Напомним, экс-проректор КНИТУ-КАИ Виктор Гуреев обвиняется в мошенничестве в вузе с общим ущербом в 95 млн рублей. По делу проходят еще два фигуранта. Подробно — в материале «Реального времени».