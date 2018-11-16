В Татарстане МВД накрыло новую группу почтовых воров

Фото: МВД по РТ

Оперативники УЭБиПК МВД Татарстана совместно со службой безопасности «Почты России» задержали семерых сотрудников магистрального сортировочного центра, подозреваемых в серии краж дорогостоящих почтовых отправлений. Это уже второй случай с начала года.

По данным полиции, сотрудники центра при формировании почтового поезда получали несанкционированный доступ к готовым для отправки контейнерам, и забирали самые ценные посылки с мобильными телефонами и аксессуарами к ним, портативными зарядниками и другой электроникой.

Похищенное вывозили на личных автомобилях с территории предприятия и складировали дома либо в арендованном неподалеку помещении.

Злоумышленники были задержаны на рабочем месте.

При обысках по месту жительства фигурантов изъято свыше 400 единиц телефонов, гаджетов и более 700 тысяч рублей наличными.

Главным следственным управлением МВД по РТ возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Напомним, в феврале этого года, вскоре после открытия логистического почтового центра в Татарстане с поличным задержали другую группу воров. Тогда сообщалось, что восемь сотрудников центра подозреваются в краже 835 посылок на 2,5 млн рублей.