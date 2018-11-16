Уфимцы внесли вклад в победу молодежной сборной в Суперсерии с канадцами

В Канаде молодежная сборная России победно завершила Суперсерию со сборными канадских юниорских лиг. В заключительной встрече против канадцев U-20 коллектив Валерия Брагина одержал победу в овертайме — 3:2, а также выиграл по итогам всех шести матчей.

Ворота в этом поединке защищал вратарь уфимского «Толпара» Даниил Тарасов, а результативную передачу на свой счет записал уфимский форвард Павел Шэн.

Под флаг российской дружины кроме Даниила Тарасова и Павла Шэна также были призваны «юлаевские» защитники Александр Ляхов и Марк Рубинчик.

Павел Шэн помимо этой передачи отметился тремя голами в предыдущих поединках серии.



