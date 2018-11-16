Ижевск получил паспорт готовности к отопительному сезону
Западно-Уральское управление Ростехнадзора выдало Ижевску паспорт готовности к отопительному сезону. Фотографию документа выложил на своей странице мэр города Олег Бекмеметьев.
Как отметил глава Ижевска, «за этим паспортом стоит большая работа городской администрации и организаций коммунальной сферы».
Напомним, что отопительный сезон в столице Удмуртии стартовал 17 сентября.Общество Удмуртия
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