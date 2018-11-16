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Ижевск получил паспорт готовности к отопительному сезону

09:26, 16.11.2018

Западно-Уральское управление Ростехнадзора выдало Ижевску паспорт готовности к отопительному сезону. Фотографию документа выложил на своей странице мэр города Олег Бекмеметьев.

Как отметил глава Ижевска, «за этим паспортом стоит большая работа городской администрации и организаций коммунальной сферы».

Напомним, что отопительный сезон в столице Удмуртии стартовал 17 сентября.

Общество Удмуртия
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