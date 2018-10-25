Радий Хабиров предложил депутатам запустить «Электронную приемную наказов избирателей»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров предложил парламентариям запустить «Электронную приемную наказов избирателей». Об этом он заявил на заседании Государственного Собрания — Курултая РБ в четверг, 25 октября.

Глава республики отметил, что благодаря такому нововведению у каждого депутата будет своя страница, на которой «он сможет отчитываться о проделанной работе по обращениям граждан».

«Хочу сказать, что буквально за несколько дней моей работы здесь почта главы республики взорвалась от количества обращений в мой адрес. Их несколько тысяч. Вам надо задуматься, так ли и у вас? Потому что если люди вам не пишут, значит, они вам не верят, значит, вы не до конца выполняете вашу задачу как представительный орган государственной власти», — добавил Хабиров.

Напомним, ранее Радий Хабиров поручил всем чиновникам в Башкирии зарегистрироваться в соцсетях. Госслужащие должны завести аккаунты в популярных соцсетях, в том числе во «ВКонтакте», Instagram, Facebook и других.