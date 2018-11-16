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Суд отклонил прошение компании Пригожина о снятии обвинений во вмешательстве в выборы США

01:34, 16.11.2018

Суд США по округу Колумбия отклонил ходатайство российской компании Concord Management, принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину, о снятии обвинений во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году.

Компания пыталась доказать, что обвинения, выдвинутые спецпрокурором Робертом Мюллером незаконны. По мнению российской стороны, тот не имел соответствующих полномочий, сообщает Reuters.

Напомним, в феврале этого года Министерство юстиции США предъявило обвинение 13 гражданам России и трем российским компаниям по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. В списке значатся Пригожин и «Агентство интернет-исследований» («фабрика троллей»), Concord Management и Concord Catering.

В марте против них ввели санкции.

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