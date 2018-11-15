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В Турции завершили расследование убийства российского посла Андрея Карлова

23:13, 15.11.2018
В Турции завершили расследование убийства российского посла Андрея Карлова
Фото: prav.tatarstan.ru

В Турции завершили расследование убийства посла России Андрея Карлова.

Как сообщает Anadolu, обвинительное заключение, подготовленное прокурором Адемом Акынджи, который ведет расследование покушения на дипломата, представлено на утверждение Республиканской прокуратуры Анкары. В случае этого дело будет направлено в суд.

Посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был убит местными силами безопасности.

В июле этого года турецкие силы безопасности задержали в Анкаре еще одного подозреваемого в организации убийства посла.

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