В Турции завершили расследование убийства российского посла Андрея Карлова

В Турции завершили расследование убийства посла России Андрея Карлова.

Как сообщает Anadolu, обвинительное заключение, подготовленное прокурором Адемом Акынджи, который ведет расследование покушения на дипломата, представлено на утверждение Республиканской прокуратуры Анкары. В случае этого дело будет направлено в суд.

Посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был убит местными силами безопасности.

В июле этого года турецкие силы безопасности задержали в Анкаре еще одного подозреваемого в организации убийства посла.