Премьер Сингапура отменил встречу с Путиным из-за опоздания президента России — СМИ

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным из-за опоздания последнего.

По информации Deutsche Welle, 13 ноября президент России должен был встретиться с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, но тот из-за опоздания Путина отменил переговоры. В итоге встреча состоялась на следующий день.

Официальных сообщений по этому поводу не поступало.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре перед саммитом «Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)» президента России Владимира Путин заставили пройти через рамки металлоискателя, который сработал. Один из охранников мероприятия позже рассказал, что Путин не проходил через рамку металлоискателя, а попал в здание конгресс-центра через обычный турникет.