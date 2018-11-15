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СМИ: в Сингапуре Путина не заставляли пройти через металлоискатель

10:54, 15.11.2018
СМИ: в Сингапуре Путина не заставляли пройти через металлоискатель
Фото: kremlin.ru

Секьюрити Восточно-азиатского саммита заявили, что президент России Владимир Путин не проходил через рамку металлоискателя, а прошел в здание конгресс-центра через обычный турникет.

«Ты с ума сошел? Это же Путин! Кто же его досмотрит?!» — ответил на вопрос корреспондента kp.ru один из охранников мероприятия.

Отмечается, что к конгресс-центру ведут два пути, только один из которых проходит через рамку металлоискателя. Второй — обычный турникет с камерой, фиксирующей проходящего.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре президента России Владимира Путина заставили пройти через рамки металлоискателя, который сработал.

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