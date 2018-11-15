В Уфе объявлены лауреаты лучшего проекта будущей городской набережной

Союз архитекторов России объявил лауреатов конкурса по разработке архитектурно-градостроительной концепции набережной Белой в Уфе.

Основной задачей участников конкурса было предложить градостроительную композицию, формирующую комфортную среду для жизни, работы и отдыха на территории проектирования.

В итоге лучшим проектом была признана работа коллектива, состоящего из девяти авторов. Они видят набережную в качестве «третьего центра» Уфы. Согласно тезисам архитекторов, набережной необходимо «насыщение объектами культурного, спортивного и общественного назначения».

Проект предполагает сохранение природного ландшафта набережной и озеленение бетонных массивов. В центре набережной должны разместиться спортивно-развлекательные объекты. Также планируется изменить структуру существующей набережной, откорректировать пропорции зеленого склона и береговой линии.





Команда победителей получила денежный приз в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, реконструкция набережной Белой в Уфе идет с 2014 года. Первая очередь (берегоукрепление и дорога от памятника Салавата Юлаеву до бассейна «Юность») была завершена в 2015 году. В начале июня 2018 года завершен первый этап строительства второй очереди инженерных сооружений. В настоящее время продолжаются работы по реконструкции.