Новости общества

18:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Хинштейн разоблачил самарского экс-чиновника, выписавшего себе перед увольнением премий на 3,5 млн рублей

17:20, 15.11.2018

Экс-глава Самарского областного фонда поддержки индивидуального строительства на селе (СОФПИЖС) Виктор Костин перед отставкой выписал себе премий и компенсаций на 3,5 млн рублей. Об этом сообщил в Twitter депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Парламентарий выложил документы, согласно которым 1,5 млн рублей полагались Костину «по результатам работы за полугодие и ко Дню строителя», еще 460 тысяч рублей — «за производственные показатели».

Кроме того, Виктор Костин перед уходом со своей должности выплатил себе «золотой парашют» в 1,275 млн рублей и 367 тысяч рублей за неиспользованный отпуск.

Напомним, Александр Хинштейн стал депутатом Госдумы от Самарской области в сентябре этого года.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты