Хинштейн разоблачил самарского экс-чиновника, выписавшего себе перед увольнением премий на 3,5 млн рублей

Экс-глава Самарского областного фонда поддержки индивидуального строительства на селе (СОФПИЖС) Виктор Костин перед отставкой выписал себе премий и компенсаций на 3,5 млн рублей. Об этом сообщил в Twitter депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Парламентарий выложил документы, согласно которым 1,5 млн рублей полагались Костину «по результатам работы за полугодие и ко Дню строителя», еще 460 тысяч рублей — «за производственные показатели».

Кроме того, Виктор Костин перед уходом со своей должности выплатил себе «золотой парашют» в 1,275 млн рублей и 367 тысяч рублей за неиспользованный отпуск.

Помимо 2-млн премии В.Костин также выплатил себе компенсацию (золотой парашют) в 1,275 млн и 367 тыс за неиспользованный отпуск, после чего уехал домой в Саранск. Для справки: СОФПИЖС — структура при облправительстве, регулярно получавшая бюджетные транши. Прежний глава уже сидит https://t.co/m6IpmPk29E

— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 15 ноября 2018 г.

Напомним, Александр Хинштейн стал депутатом Госдумы от Самарской области в сентябре этого года.