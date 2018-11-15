В Березниках снесли 52 формальдегидных дома

В городе Березники Пермского края снесли 52 формальдегидных дома. Об этом сообщили в региональном Минстрое.

По информации ведомства, еще шесть домов находятся на стадии демонтажа. До конца ноября все работы на площадке будут завершены, а оставшийся строительный мусор будет утилизирован. На полигон уже вывезено порядка тысячи тонн мусора.

Освободившуюся площадку власти планируют использовать под развитие территории. Важно, что земельный участок площадью 38,5 га уже оснащен всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, что позволит сэкономить бюджетные средства для нового строительства.

Напомним, в Березниках проседает грунт на местах, где расположены шахты. В 2012 году власти Пермского края начали переселять часть жителей города из зоны провалов в новые дома. Однако вскоре построенные новостройки пришлось расселить, так как строения признали опасными для проживания. Концентрация формальдегида в воздухе превысила допустимую норму в 50 раз.

Ранее проект Russia Beyond выпустил видео о проблемах в Березниках.