Депутат Госдумы РФ попытался засунуть палец в ухо своему коллеге на заседании

В Госдуме РФ депутат решил засунул палец в ухо своему коллеге, члену фракции «Единая Россия» Олегу Петрову.

Случай произошел во время выступления депутата Надежды Максимовой на пленарном заседании, когда парламент обсуждал изменения в Бюджетный кодекс. Кто именно протянул палец к уху Петрову, на записи не видно.

Напомним, что в октябре в Сочи главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин подшутил над министром транспорта РФ Евгением Дитрихом, изобразив вампира. Для этого он вставил драже Tic Tac себе в рот как клыки.