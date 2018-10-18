Сечин при помощи драже изобразил вампира перед главой Минтранса РФ

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин подшутил над министром транспорта РФ Евгением Дитрихом, изобразив вампира.

Для этого он вставил драже Tic Tac себе в рот как клыки. Случай произошел в Сочи во время ожидания выхода со встречи в Сочи президента России Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттах ас-Сиси, пишет «Дождь».

В этот момент вместе с Дитрихом и Сечиным находился директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. «Клыки» главы «Роснефти» рассмешили Дитриха и Шугаева.

Напомним, что накануне в Сочи президенты России и Египта подписали договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Также Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили возобновление чартерных авиаперевозок между странами.