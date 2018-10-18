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Сечин при помощи драже изобразил вампира перед главой Минтранса РФ

11:34, 18.10.2018
Сечин при помощи драже изобразил вампира перед главой Минтранса РФ
Фото: скриншот видео tvrain.ru

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин подшутил над министром транспорта РФ Евгением Дитрихом, изобразив вампира.

Для этого он вставил драже Tic Tac себе в рот как клыки. Случай произошел в Сочи во время ожидания выхода со встречи в Сочи президента России Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттах ас-Сиси, пишет «Дождь».

В этот момент вместе с Дитрихом и Сечиным находился директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. «Клыки» главы «Роснефти» рассмешили Дитриха и Шугаева.

Напомним, что накануне в Сочи президенты России и Египта подписали договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Также Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили возобновление чартерных авиаперевозок между странами.

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