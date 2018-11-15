Минкульт РФ включил Татарстан в топ-10 регионов – лидеров по темпам развития культуры

Татарстан вошел в топ-10 регионов — лидеров по темпам развития культуры.

Фотографию соответствующего диплома Министерства культуры РФ в своем Instagram разместила министр культуры республики Ирада Аюпова.

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит VII Международный культурный форум. По словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, в этом году зарегистрировано 35 тысяч участников, работают 14 секций, которые возглавляют ведущие специалисты сферы культуры. Всего в форуме примут участие представители более 100 стран мира.

Ранее Татарстан и Дагестан поделили национальную премию «Россия — Исламский мир». От Татарстана обладателем премии стал Ришат Хамидуллин с фильмом «Просто о главном», который включает социальные ролики антиэкстремистской направленности, направленные на профилактику межрелигиозной и межнациональной нетерпимости.