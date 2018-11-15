«Агидель» победила на площадке главного конкурента на чемпионство

Уфимская женская команда «Агидель» провела первый выездной матч против дмитровского «Торнадо» в рамках регулярного чемпионата ЖХЛ сезона 2018/19. К первой игре после длительного перерыва уфимки подошли в качестве единоличного лидера турнирной таблицы.

Подтвердили свое лидерство уфимки и в этом матче. Мария Пушкарь вывела хозяек льда вперед в большинстве, но Елизавета Роднова восстановила равновесие — 1:1.

Варвара Леонова и Полина Лучникова вывели уфимок вперед — 3:1. Но даже хет-трик Анны Шохиной не позволил «Торнадо» победить. Голы Николь Чупковой, Полины Лучниковой и Ольги Сосиной помогли «Агидели» выиграть — 6:4.