«Уфа-Алиса» в гостях уступила «Астраханочке»

«Уфа-Алиса» уступила в гостевом матче чемпионата российской гандбольной Суперлиги «Астраханочке» — 22:32 (10:19).



«Первые минуты встречи прошли в равной борьбе, лишь к восьмой минуте фавориты начали уходить в отрыв. Несмотря на все усилия башкирских гандболисток, исполнительское мастерство игроков соперника, многие из которых заиграны за национальную сборную, давал себя знать, и на перерыв соперницы уходили с разницей в девять мячей. Во второй половине встречи характер игры существенно не изменился. Невзирая на подвиги Аделины Батковой на последнем рубеже, ближе чем на шесть мячей «Алисе» приблизиться в счете к хозяйкам не удалось», — сообщили в пресс-службе гандбольного клуба.

16 ноября уфимки сыграют в Волгограде против «Динамо-Синары».

