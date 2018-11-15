В Томской области задержали сборщиков денег для ИГ

В Томской области ФСБ России совместно со Следственным комитетом пресекла деятельность организованной группы, занимавшейся сбором средств при помощи мессенджера Telegram для международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

В деятельности этой группы участвовали граждане России — сторонники создания так называемого «Всемирного исламского халифата», которые соблюдали повышенные меры конспирации.



В рамках возбужденного уголовного дела в местах проживания фигурантов проведены обыски. Были изъяты банковские карты, электронные носители информации с инструкциями по финансированию террористической организации, средства связи и религиозно-пропагандистская литература экстремистского толка.



Задержанным, число которых не сообщается, предъявлено обвинение в финансировании терроризма и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в ФСБ.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что в России в этом году выявили 38 ячеек ИГ. Всего в 24 регионах обнаружены 70 ячеек международных террористических организаций.