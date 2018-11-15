Илья Варламов раскритиковал реконструкцию советского панно на здании нефтяного техникума в Перми

Блогер Илья Варламов раскритиковал реставрацию советского панно на здании нефтяного техникума в Перми.

По его словам, рабочие «просто намалевали сверху фасадную краску». Он сравнил пермскую фреску со случаем, произошедшим в Нижнем Новгороде в начале ноября. Тогда на здании дома физкультуры «Торпедо» при ремонте советская мозаика была закрашена рисунком местного художника.

«Пермь не отстает от Нижнего!» — написал Варламов в своем блоге.

Напомним, сграффито художника Рудольфа Пономарева на здании пермского нефтяного техникума было закрашено два года назад.

Ранее стало известно, что в Перми ликвидируют монументальное панно советского периода, расположенное на фасаде здания дворца культуры «Металлист».