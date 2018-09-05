В Перми демонтируют монументальное панно советского периода

Фото: Google Maps

В Перми ликвидируют монументальное панно советского периода, расположенное на фасаде здания дворца культуры «Металлист».

На данный момент в здании проходит реконструкция. Собственником является АО «Пермский завод «Машиностроитель». По заказу предприятия планируется заложить панно плиткой, так как «фреска не представляет культурной ценности, а восстанавливать ее затратно», пишет «Коммерсант».

Добавим, в центре панно изображена женщина с двумя детьми, над ними пролетают птицы, с левой стороны находится красноармеец и солдат времен Великой Отечественной войны, с правой — космонавт и ученый.

Напомним, ранее пермскую компанию обвинили в поломке памятника Ленину в Челябинске.