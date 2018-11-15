Зинэтула Билялетдинов: «И у «Ак Барса», и у ЦСКА изменения есть. Соперник сделал выводы после финала»

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Главный тренер «Ак Барса» на утренней тренировке команды рассказал журналистам, в каком составе сыграет команда против московского ЦСКА.

— И у «Ак Барса», и у ЦСКА есть изменения. Думаю, что соперник сделал определенные выводы после финала Кубка Гагарина — игра у них немного изменилась, мы это видим. Мы все подходим к этому матчу достаточно серьезно, с пониманием. Обе команды постараются показать хороший хоккей, порадовать и себя, и зрителей.

— В чем изменилась игра ЦСКА по сравнению с прошлым финалом?

— Здесь можно многое говорить. Она изменилась. Думаю, поподробнее об этом могут сказать тренеры ЦСКА.

— Насколько сейчас игра «Ак Барса» близка к идеалу? Получается ли восполнить потери, которые понесла команда после прошлого сезона?

— Компенсировать потери было не так просто, работа определенная ведется. Мы стараемся привести ребят в нужные кондиции, чтобы они смогли сыграть так, как нам нужно. Мы работаем, ребята стараются, время до плей-офф еще есть. Через такие хорошие матчи мы стараемся все поправить.

— Иржи Секач и Антон Ландер сегодня сыграют?

— Да, безусловно.

— По основному вратарю на сегодняшнюю игру вы уже определились?

— Сегодня будет играть Эмиль Гарипов, не будем ничего менять. Надеюсь, что это для него будет хорошая проверка, нам необходимо проверить и себя, — приводит слова наставника казанцев официальный сайт «Ак Барса».