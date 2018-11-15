Дмитрий Черышев: «О чем говорить, если не можем забить даже пенальти!»

Футбольный клуб «Нижний Новгород» потерпел очередное поражение в чемпионате Футбольной национальной лиги. На выезде нижегородцы проиграли «Чертаново» — 1:3.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев дал оценку матчу:



— Тяжелый матч, боевой. Чертановцы нас сегодня поймали на этом ледяном газоне. В нашей команде, увы, не все угадали с шипами. Мы старались действовать проще. И забей в первом тайме пенальти, реализуй свои моменты — была бы совсем другая игра. Но… не забиваешь ты — забивают тебе. Гол-красавец на 46 минуте буквально оглушил нас. А потом роковая ошибка защитника, и 0:2. Мы очень старались и могли выбраться из этой непростой ситуации. Абрамов хорошо пробил в дальний угол, а потом Аюпов не попал по воротам буквально с метра. Хотя мы очень много внимания уделяли на тренировках именно ударам по воротам. Но о чем говорить, если не можем забить даже пенальти! — сказал наставник.

После 22 матчей «Нижний Новгород» набрал 32 очка и находится на восьмом месте в турнирной таблице.

