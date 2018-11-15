В Москве открылся новый центр ипотечного кредитования Ак Барс Банка

15 ноября Ак Барс Банк открыл в Москве ипотечный центр нового формата. Дополнительный офис «Московский № 2» находится по адресу ул. Марксистская, д. 5. Ближайшая станция метро — Марксистская.



Помимо консультации и оформления ипотечного кредитования в офисе можно получить все услуги для розничных клиентов. Офис работает с 09.00 до 19.00 без обеда. Суббота и воскресенье — выходные дни.

Ак Барс Банк поэтапно проводит стратегию по переформатированию территориальных подразделений. Офисы нового формата оснащены современным оборудованием, устройствами самообслуживания и банкоматами в режиме 24/7.





ПАО «АК БАРС» БАНК

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