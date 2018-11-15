Диагональный «Урала» Родион Мискевич: «Не стыдно за то, что не опустили руки»

Диагональный «Урала» Родион Мискевич прокомментировал пресс-службе уфимского клуба поражение от казанского «Зенита» (0:3) в матче чемпионата России по волейболу в Суперлиге.

— За поражение 0:3 не стыдно?

— Не стыдно за то, что не опустили руки и при любом счете мы играли. Всегда хочется сыграть лучше, всегда хочется побеждать, кто бы ни был твоим соперником. Мы сражались и бились, просто они оказались сильнее.

— Вы сказали, что могли сыграть лучше. Был ли шанс?

— Надо пересматривать моменты. Я думаю, Баньоли нам скажет, когда мы могли их сделать. Все сложилось из мелочей. В каких-то моментах они были лучше. Весь матч мы шли на равных, но почему-то в концовке они уходили в отрыв.

Следующий матч «Урал» проведет дома 18 ноября против новосибирского «Локомотива».

