Чиновников обещали пересадить на отечественные автомобили проекта «Кортеж»

Управление делами президента РФ в будущем, при обновления автопарка, планирует закупать для госслужащих новые отечественные автомобили бренда «Aurus» (проект «Кортеж»), собранные в России.



«Когда появятся эти машины в массовом производстве, будем закупать их для транспортного обслуживания госслужащих. Мы обязательно будем поддерживать отечественных производителей», — цитирует ТАСС управляющего делами президента РФ Александра Колпакова.

Отмечается, что «Автотранспортный комбинат» Управления делами президента РФ обслуживает правительство России, парламент, Администрацию президента. Автопарк предприятия постоянно обновляется, пополняя свой гараж иномарками, произведенными в России. Так, в последнее время учреждение осваивает новые модели Hyundai, которых насчитывается более 170 единиц.

Первым пассажиром лимузина Aurus стал Владимир Путин, который прибыл на этом новом автомобиле на церемонию вступления в должность президента РФ 7 мая. Глава государства пользуется Aurus регулярно.

Ранее сообщалось, что производство российских автомобилей представительского класса Aurus может быть налажено а Татарстане.