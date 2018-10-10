Производство автомобилей Aurus может разместиться в Татарстане — Минпромторг

Производство российских автомобилей представительского класса Aurus может быть налажено а Татарстане.



«Возможно, эти мощности будут использоваться в Алабуге, Татарстан», — приводит RNS слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

По его словам, окончательное решение должно быть принято до конца 2018 года.

Ранее сообщалось, что холдинг Tawazun из ОАЭ планирует инвестировать в производство автомобилей проекта «Кортеж», который теперь называется Aurus. Продажи автомобилей семейства Aurus начнутся в России в 2019 году, цены на автомобили будут объявлены в январе следующего года.