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Хабенский попал в базу украинского «Миротворца» за посещение Крыма

13:32, 15.07.2018
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца» за посещение Крыма
Фото: realnoevremya.ru

Российский актер Константин Хабенский попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец» в связи с посещением Крыма.

Актер внесен в базу данных ресурса за «сознательное нарушение государственной границы Украины», передает RT.

Ранее в базу данных сайта «Миротворец» из-за якобы незаконного пересечения им границы Украины внесли сведения о российском музыканте и лидере рок-группы «Алиса» Константине Кинчеве. Также за посещение Крыма в список попал певец Александр Маршал.

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