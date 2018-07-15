Хабенский попал в базу украинского «Миротворца» за посещение Крыма
Российский актер Константин Хабенский попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец» в связи с посещением Крыма.
Актер внесен в базу данных ресурса за «сознательное нарушение государственной границы Украины», передает RT.
Ранее в базу данных сайта «Миротворец» из-за якобы незаконного пересечения им границы Украины внесли сведения о российском музыканте и лидере рок-группы «Алиса» Константине Кинчеве. Также за посещение Крыма в список попал певец Александр Маршал.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым