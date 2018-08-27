Один из основателей Pink Floyd попал в базу данных «Миротворца»

Один из основателей британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Как сообщает телеканал «112 Украина», причинами для внесения рокера в базу стали «антиукраинская пропаганда, покушение на территориальную целостностью Украины и участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией».

Основанием стало интервью Уотерса «Известиям», в котором он заявил, что «существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на Севастополь».

Ранее российский актер Константин Хабенский попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец» в связи с посещением Крыма.