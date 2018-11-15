Штрафы нарушителей антитабачного закона превысили 110 млн рублей с начала года

Сумма административных штрафов для нарушителей антитабачного законодательства за девять месяцев 2018 года составила 110 миллионов рублей.



«Общая сумма назначенных административных штрафов составила более 110 миллионов рублей», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что к административной ответственности за нарушение закона по охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака привлечено более 7,5 тыс. правонарушителей.

При этом исследовано 1,8 тыс. проб табачной продукции, из них четыре не соответствовали требованиям по маркировке.

С 15 ноября 2013 года (начало действия норм антитабачного законодательства) к административной ответственности привлечены около 70 тыс. правонарушителей.

Ранее экспертный совет при правительстве РФ предложил сократить количество магазинов с алкоголем и табаком в 2,5 раза.