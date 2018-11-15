Набиуллина назвала приостановку покупки валюты инструментом финстабильности

Приостановка покупки валюты в рамках бюджетного правила стала одним из инструментов поддержания финансовой стабильности в России.



«Новые риски постоянно появляются, и нужно все время держать руку на пульсе», — цитирует «Интерфакс» председателя Банка России Эльвиру Набиуллину.

Отмечается, что для экономики России существует два важных риска, способных привести к волатильности, — колебание цен на сырьевые товары и изменения в потоках капитала на финансовые рынки.



В случае шоков, связанных с потоками капитала, для стабилизации ситуации нужны дополнительные инструменты по поддержанию финансовой стабильности, только плавающего курса и бюджетного правила недостаточно.

В России есть целый набор таких инструментов — автоматически включающиеся валютные свопы, аукционные инструменты предоставления валютного финансирования банкам и временные регулятивные послабления для банков.

«После ведения нового бюджетного правила таким инструментом в России стала и приостановка валютных операций в рамках правила», — пояснила Набиуллина.

Ранее глава Центробанка посоветовала не бояться повышения ключевой ставки.