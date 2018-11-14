Ижевский шоумен подозревается в мошенничестве на миллион рублей

Полиция Ижевска расследует уголовное дело по факту мошенничества на миллион рублей.

Как рассказали в республиканском ГУ МВД, в преступлении подозревается 33-летний местный житель. В период с июня по август этого года мужчина, работая туристическим агентом, получал от граждан деньги и заключал договоры на приобретение туристических путевок. Однако обязанностей по бронированию и оплате туров не выполнял, а все средства присвоил себе.

Потерпевшие обратились в полицию. Общий ущерб составил порядка миллиона рублей. Злоумышленника впоследствии задержали. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По информации местных СМИ, подозреваемым является известный артист шоу мыльных пузырей. Ранее он пропадал в период с 30 августа по 17 сентября, но позже нашелся. На своей странице «ВКонтакте» он уже извинился перед общественностью за «все, что творилось в это время».

Напомним, ранее в Перми осудили лжеизготовителя мебели, размещавшего свои объявления в соцсетях.