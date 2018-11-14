Хабиб Нурмагомедов объявил о презентации своей автобиографии в Москве

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов объявил о презентации своей автобиографии в конце ноября в Москве.

«Очень рад объявить о том, что моя автобиография «KhabibTime» готова и подписана в печать. Мы работали над книгой 2 года. И когда мы начинали писать книгу, мы не были уверены, что через 2 года я буду бойцом, уже выигравшим титул чемпиона UFC и защитившим его в самом большом бою в истории MMA.



Тогда многие говорили: зачем так рано книгу писать, для начала хоть стань чемпионом, и в общем, критиков хватало, и признаюсь, это было рискованно, но на данный момент это книга имеет место быть, так скажем.



С небольшим волнением жду, когда смогу держать ее в руках, а презентация книги состоится на бизнес-форуме в Москве уже 26 ноября. До встречи в «Олимпийском», — написал Хабиб в своем «Инстаграме».

