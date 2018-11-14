Оливье Тилль: «Я выходил на замену, когда основной преподаватель заболевал»

Полузащитник ФК «Уфа» Оливье Тилль в интервью пресс-службе уфимского клуба признался, что он был помощником преподавателя в Люксембурге:



— Большинство футболистов моей бывшей команды — любители. Что касается меня, то я тоже был любителем до перехода в «Уфу». Я был не совсем учителем, я скорее выходил на замену, когда основной преподаватель заболевал или не мог провести урок. Это было именно в школе, и я преподавал языки — немецкий, французский. Что касается моей зарплаты в школе, то я получал 39 евро в час.

— Когда ты стал профессиональным футболистом, что изменилось в твоей жизни?

— Я поменял город, страну. Стал профессиональным футболистом, получил хороший контракт. Теперь мне больше не нужно заниматься преподавательской деятельностью, и могу полностью сконцентрироваться на футболе. Я счастлив жить своей новой жизнью в Уфе.