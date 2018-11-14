Социальный проект «Мамина Карта» сети «Эссен» собрал уже более 100 000 участников
Клуб «Мамина карта» — это социальный проект сети гипермаркетов «Эссен» в поддержку молодым родителям. Проект был запущен в 2016 году и показал реальный результат: предложениями программы лояльности пользуются более чем 100 тысяч семей Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Кировской области.
При отборе социальных проектов внимание специалистов сети «Эссен» привлекла именно социальная группа молодых родителей, зачастую испытывающая нехватку средств, особенно в небольших городах, где присутствуют гипермаркеты компании. На настоящий момент молодые семьи с детьми испытывают ряд сложностей: это возросшие в связи с рождением ребенка траты, нехватка времени и дефицит квалифицированных специалистов в сфере педиатрии.
Учитывая это, концепция проекта «Мамина карта» эти потребности.В данный момент в проекте реализовано несколько направлений поддержки.
В первую очередь, это возможность воспользоваться консультацией врачей (неврологов, аллергологов, педиатров) на сайте www.essenmama.ru (16+). На сайте каждую неделю публикуются статьи от ведущих врачей Детской Республиканской клинической больницы г. Казани. Так же создана возможность задать свои вопросы специалистам.
Также был реализован опыт выездных консультаций врачей ДРКБ с участниками Маминой карты. Например, держатели карты «Мамина карта» имели возможность получить бесплатно консультацию врача-кардиолога в г. Набережные Челны (ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
С целью экономии времени молодых родителей, сеть тщательно работает над подбором товаров в категории «Детство». В данный момент туда включено не только детское питание, но и детская одежда и обувь, средства по уходу за ребенком. Сеть «Эссен» предоставляет ежемесячные купоны на подгузники и детское питание. Постоянная скидка 20% на игрушки, детскую одежду и обувь, канцелярские товары. Проведение распродаж с глубиной скидок до 50% в «Мамин день».
Также сеть организует проведение мастер-классов и других мероприятий для детей и их родителей.
Анастасия Власова, директор по маркетингу сети «Эссен»: «Изначально «Мамина карта» — это социальный проект в поддержку молодым родителям. Мы выбрали несколько каналов, позволяющих повысить уровень оповещения о данной программе: это размещение информации в материнском паспорте по регионам, распространение рекламной продукции через университет материнства «РОМАРТ», официальные сообщества в социальных сетях, сайт компании и иное».
Сеть «Эссен» на регулярной основе занимается оказанием благотворительной помощи социально незащищенным слоям населения: молодым матерям, пенсионерам, школьникам. Всего в 2017 году было оказано помощи на десятки миллионов рублей, а также населению оказывается помощь в материальном виде на постоянной основе.
Партнерский материал
Справка
Сеть «Эссен» (ООО «Оптовик») — крупнейшая региональная сеть в ПФО. До 200 тысяч человек посещают торговые центры ежедневно. 87% покупателей стали держателями карты «Эссен. Моя Семья».
Основная география расположения магазинов: Республика Татарстан, а также Марий Эл, Башкирия, Удмуртия, Чувашия и Кировская область.
Годовой оборот за 2017 год по формату «гипермаркет» составил более 13,8 млрд. рублей.
Компания создана в 2003 году. За пятнадцать лет на рынке ритейла ООО «Оптовик» открыл 32 магазина «Эссен» различных форматов: гипермаркеты, универсамы, супермаркеты. ООО «Оптовик» работает с 541 федеральным и 247 региональными поставщиками. Более 32 тысяч различных наименований продукции представлено на полках магазинов сети.
За последние 5 лет в развитие компании было вложено более 1,5 млрд рублей.
Компания реализует ряд социальных проектов, помогающим незащищенным слоям населения.
Генеральный директор — Ахмадуллин Азамат Фанилович.
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