Социальный проект «Мамина Карта» сети «Эссен» собрал уже более 100 000 участников

Клуб «Мамина карта» — это социальный проект сети гипермаркетов «Эссен» в поддержку молодым родителям. Проект был запущен в 2016 году и показал реальный результат: предложениями программы лояльности пользуются более чем 100 тысяч семей Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Кировской области.

При отборе социальных проектов внимание специалистов сети «Эссен» привлекла именно социальная группа молодых родителей, зачастую испытывающая нехватку средств, особенно в небольших городах, где присутствуют гипермаркеты компании. На настоящий момент молодые семьи с детьми испытывают ряд сложностей: это возросшие в связи с рождением ребенка траты, нехватка времени и дефицит квалифицированных специалистов в сфере педиатрии.

Учитывая это, концепция проекта «Мамина карта» эти потребности.В данный момент в проекте реализовано несколько направлений поддержки.

В первую очередь, это возможность воспользоваться консультацией врачей (неврологов, аллергологов, педиатров) на сайте www.essenmama.ru (16+). На сайте каждую неделю публикуются статьи от ведущих врачей Детской Республиканской клинической больницы г. Казани. Так же создана возможность задать свои вопросы специалистам.

Также был реализован опыт выездных консультаций врачей ДРКБ с участниками Маминой карты. Например, держатели карты «Мамина карта» имели возможность получить бесплатно консультацию врача-кардиолога в г. Набережные Челны (ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

С целью экономии времени молодых родителей, сеть тщательно работает над подбором товаров в категории «Детство». В данный момент туда включено не только детское питание, но и детская одежда и обувь, средства по уходу за ребенком. Сеть «Эссен» предоставляет ежемесячные купоны на подгузники и детское питание. Постоянная скидка 20% на игрушки, детскую одежду и обувь, канцелярские товары. Проведение распродаж с глубиной скидок до 50% в «Мамин день».

Также сеть организует проведение мастер-классов и других мероприятий для детей и их родителей.

Анастасия Власова, директор по маркетингу сети «Эссен»: «Изначально «Мамина карта» — это социальный проект в поддержку молодым родителям. Мы выбрали несколько каналов, позволяющих повысить уровень оповещения о данной программе: это размещение информации в материнском паспорте по регионам, распространение рекламной продукции через университет материнства «РОМАРТ», официальные сообщества в социальных сетях, сайт компании и иное».

Сеть «Эссен» на регулярной основе занимается оказанием благотворительной помощи социально незащищенным слоям населения: молодым матерям, пенсионерам, школьникам. Всего в 2017 году было оказано помощи на десятки миллионов рублей, а также населению оказывается помощь в материальном виде на постоянной основе.





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