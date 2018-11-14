Пентагон рассчитывает укрепить противоракетную оборону лазерами

В ближайшие годы Американские Вооруженные силы (ВС) рассчитывают значительно улучшить лазерное оружие. Заместитель министра обороны США Майкл Гриффин отметил, что именно этот вид вооружений сможет наиболее эффективно противостоять ракетным атакам.

По его словам, Пентагон будет вкладывать значительные средства в это направление, передает upi.com.

Гриффин доложил, что ВС США не рассматривают вариант размещения в космосе перехватчиков гиперзвукового оружия России и Китая. Эксперты считают такой подход неэффективным.

«Речь не идет об угрозе будущего. Мы знаем, что Китай, в первую очередь Китай провел десятки испытаний гиперзвуковых систем. Россия провела меньше, но [ее были] все равно впечатляющими», — цитирует замминистра обороны США ТАСС.

Чиновник также рассказал о необходимости пересмотреть систему космического наблюдения. На сегодня она зависит от нескольких крупных спутников, что делает их более доступными целями для условного противника.