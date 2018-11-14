ВЭБ намерен обанкротить крупного производителя индейки «Евродон»

«Внешэкономбанк» (ВЭБ) намерен подать заявление о банкротстве крупного производителя индейки в России — группы компаний «Евродон».

Согласно сообщению, которое опубликовано на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений, для этого банк собрался обратиться в арбитражный суд Ростовской области.

ВЭБ и «ВЭБ Капитал», главные кредиторы группы, суммарно владеют 74% в уставном капитале «Евродона».

В конце октября участники группы компаний «Евродон» приняли решение о прекращении полномочий ее гендиректора Вадима Ванеева. Новым гендиректором основной компании «Евродон», а также птицеводческой «Евродон-Юг» и производителя инкубационного яйца «Урсдон» стало юридическое лицо «РК-проект», сообщают «Ведомости».

В 2016 году «Реальное время» писало о причастности первого зампредседателя Госплана Татарской АССР Фарида Газизуллина к попытке захвата «Евродона». Также в этом оказался замешан выходец из Татарстана, бывший директор департамента «Внешэкономбанка» Ильгиз Валитов.